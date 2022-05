Lukaku ancora a Milano: l’annuncio per Inter e Milan

Il futuro di Romelu Lukaku al Chelsea risulta ancora avvolto dall’incertezza: l’annuncio dell’agente sul possibile ritorno a Milano

Non è un mistero che l’Inter abbia pensato e stia tutt’ora sognando il grande ritorno di Romelu Lukaku. Già avvicinato nello scorso calciomercato invernale, il centravanti belga non ha vissuto una stagione esaltante al suo ritorno a Londra. La partenza, la prossima estate, non è esclusa. E per l’Inter, attesa da due match fondamentali per la corsa scudetto, rinforzare l’attacco (che potrebbe perdere Lautaro Martinez) resta la priorità.

Da questo punto di vista, l’agente di Romelu Lukaku è uscito allo scoperto lanciando un vero e proprio messaggio per la ‘Beneamata’. Federico Pastorello, procuratore di Romelu Lukaku, ha parlato del futuro del campione belga ai microfoni di ‘Repubblica’. Il procuratore dell’ex bomber dell’Inter ha quindi provato a fare chiarezza sul destino della punta, accostata a più riprese ad un ritorno a Milano nei prossimi mesi.

Ritorno Lukaku: l’annuncio di Pastorello

Le difficoltà societarie del Chelsea da un lato e lo scarso minutaggio, con un rendimento tutt’altro che esaltante, con la squadra di Tuchel. Su una nuova avventura all’Inter, Pastorello smorza i toni: “Tanto rumore per nulla. Ha nel cuore club e tifosi, non l’ha mai nascosto, come l’amore per l’Anderlecht dove vorrebbe chiudere la carriera”. Pastorello, però, raffredda al momento la pista che porterebbe nuovamente Lukaku in Serie A: “Non possiamo ipotizzare trattative: il Chelsea ha definito la cessione del club ma non conosciamo gli interlocutori, figuriamoci se possiamo aprire discorsi con Inter o Milan. Bisogna aspettare”.

L’agente ha poi analizzato il momento di Lukaku, in ottica calcio giocato, con il Chelsea: “Per i parametri del trasferimento, nessuno poteva aspettarsi una situazione così. Non discuto le scelte tecniche, è ovvio che vi sia stato un problema. I numeri, però, vanno pesati: è il miglior marcatore della squadra, con un minutaggio basso rispetto ai compagni”.

Pastorello conclude così: “La situazione va valutata con attenzione, adesso c’è da difendere il posto in Champions e c’è la finale di FA CUP: Romelu è concentrato su questo e non abbiamo parlato d’altro”.