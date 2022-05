Dalla Juventus all’Inter, nuovo assalto di Marotta

Nuovo assalto di Marotta in casa Juventus: non solo Dybala, il possibile colpo dei nerazzurri. Tutti i dettagli

“Il mio futuro qui? Non lo so ancora. Non si parla così con i giocatori importanti. Non si aspetta l’ultimo momento. Anche questo è vero. Dobbiamo solo continuare così, ci sono due finali. Vincere e aspettare perché nel calcio può accadere di tutto…”.

Nel post partita di Juventus–Inter, decisa da lui nei supplementari con una doppietta, Ivan Perisic ha mandato un messaggio chiaro alla dirigenza nerazzurra. Marotta e Ausilio hanno subito blindato i vari Barella, Brozovic e Lautaro, lasciando però in sospeso il rinnovo di Perisic. A poco più di un mese dalla scadenza del contratto, l’esterno croato non ha ancora raggiunto un accordo col club e, stando alle ultimissime indiscrezioni, si va verso la separazione a parametro zero. L’Inter si è già assicurata Gosens, ma in caso di addio di Perisic sarà costretta a tornare sul mercato anche per la fascia sinistra.

Calciomercato Inter, Marotta monitora Alex Sandro

In caso di addio di Perisic, Marotta potrebbe pensare ad Alex Sandro per affiancare Gosens. Il laterale brasiliano rappresenterebbe un’importante alternativa per Simone Inzaghi, di assoluta esperienza in Serie A e anche a livello internazionale. L’ex Porto è in scadenza di contratto nel 2023 e sulla lista dei cedibili in casa Juventus, con una valutazione di circa 15 milioni di euro. La dirigenza dell’Inter potrebbe dunque fare un tentativo anche per il terzino. Staremo a vedere.