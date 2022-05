Blitz per Dybala: Inter e Roma a mani vuote

Svolta nel futuro di Dybala: si restringe il campo sulla prossima squadra dell’attaccante argentino

Lunedì sera Paulo Dybala giocherà la sua ultima partita all’Allianz Stadium con la maglia della Juventus. Un addio ormai pattuito da tempo, che però non ha ancora una meta stabilita. Le squadre interessate sono molte, ma pare che un accordo tra le parti sia ancora distante.

È notizia di pochi minuti fa, però, che il suo agente Jorge Antun sia a Londra. A riportarlo è Paolo Aghemo di ‘Sky Sport’, che è riuscito ad intercettare il procuratore della Joya. Nonostante sia passato parecchio tempi dai primi avvicendamenti, i club di Premier League non hanno mollato la presa su Paulo Dybala e, sebbene ad altre condizioni rispetto a un paio d’anni fa, sono pronti a trattare con il calciatore.

Dybala, l’agente è a Londra: indizio di mercato?

Tra le possibilità c’è sicuramente l’Arsenal. I Gunners marciano spediti verso la qualificazione alla prossima Champions League e nel prossimo mercato l’obiettivo sembrerebbe proprio quello di trovare giocatori pronti a far fare il salto di qualità alla rosa.

Alternativa è il solito Manchester United. Ten Hag potrebbe pensare di affidare a Dybala le chiavi della squadra, specialmente in caso di addio di Cristiano Ronaldo. I Red Devils, però, non giocheranno in Champions la prossima stagione, cosa che potrebbe influenzare la scelta dell’argentino.

Inter e Roma si stanno quindi pian piano defilando. Se i giallorossi pare abbiano avuto semplicemente un contatto informale, Marotta sembrava ben intenzionato a puntare su Dybala a parametro zero. La scelta non è ancora stata fatta, ma il fatto che Antun si trovi a Londra non può essere ignorato. Vedremo nelle prossime settimane quali saranno gli aggiornamenti di calciomercato sul suo futuro.