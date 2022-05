Napoli-Spalletti, contestazione e addio: arriva l’ex Serie A

Il futuro di Luciano Spalletti potrebbe essere lontano da Napoli: il presidente De Laurentiis pensa ad un clamoroso ritorno

La stagione del Napoli, dopo che il sogno scudetto è definitivamente sfumato, ha preso una piega inaspettata. La qualificazione alla prossima Champions League è il traguardo minimo per la squadra di Luciano Spalletti, con l’allenatore toscano che è finito nel mirino dei tifosi partenopei. Lo striscione di contestazione affisso nelle scorse ore e che vede proprio Spalletti al centro dell’attacco dei tifosi azzurri, non lascia dubbi. Un segnale che porta avanti insistenti voci, ormai da settimane, riguardo ad un addio di Spalletti al Napoli.

De Laurentiis ci sta pensando, sta seriamente valutando la possibilità di esonerare Spalletti, sotto contratto fino al 30 giugno 2023. E la caccia al sostituto dell’allenatore di Certaldo è già iniziata, con il patron della società campana che avrebbe già individuato il possibile sostituto.

Post Spalletti: adesso il ritorno è possibile

È stato accostato a più riprese al Napoli, così come ad altre panchine di Serie A. Dopo l’addio alla Roma lo scorso giugno, adesso Paulo Fonseca potrebbe firmare il suo grande ritorno nel calcio italiano. L’allenatore lusitano è attualmente senza squadra e la società partenopea lo starebbe ponendo tra i primissimi nomi in caso di effettivo addio di Luciano Spalletti.

La media di 2,03 punti per partita in Serie A porebbe quindi non bastare a Spalletti per tenersi stretta la panchina del Napoli.

Il primo regalo di De Laurentiis al suo Napoli, nella prossima sessione estiva di calciomercato, può quindi essere il nuovo allenatore: Paulo Fonseca resta tra le primissime scelte degli azzurri.