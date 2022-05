Ritorno di fiamma del Milan e addio Juve: Maldini sa come prenderlo

Le ultime voci di mercato parlano di un ritorno di fiamma del Milan in vista della prossima estate: Maldini sa come battere la Juventus

C’è ancora uno Scudetto da conquistare. Nonostante ciò, il Milan è già proiettato alla prossima stagione. Permane il desiderio di alzare ulteriormente l’asticella e raggiungere livelli sempre più elevati. Sostanzialmente terminata, invece, l’annata della Juventus, che ieri ha sprecato l’ultima opportunità di portarsi a casa un trofeo.

La Coppa Italia, al termine di una lunga ed estenuante battaglia, è andata all’Inter, con la ‘Vecchia Signora’ che rimane a bocca asciutta per la prima volta dalla stagione 2010/11. Ora i torinesi potranno concentrarsi a pieno sul futuro e, in particolare, sulla sessione estiva di calciomercato, che aprirà i battenti il 1 luglio. Sarà necessario realizzare interventi in diverse zone del campo, tra cui la retroguardia. A tal proposito, Chiellini ha annunciato l’addio al club di Exor e Cherubini è al lavoro per portare alla corte di Massimiliano Allegri un valido sostituto. Circolava insistentemente il nome di Rudiger nelle scorse settimane, ma il centrale tedesco è ormai a un passo dalla firma col Real Madrid. La lista, però, è lunga e, tra le opzioni presenti, c’è pure un nome che da tempo piace non poco al Milan.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma del Milan: Maldini pensa allo scambio

Stiamo parlando di William Saliba, calciatore di proprietà dell’Arsenal e ora in prestito secco al Marsiglia. Il difensore francese, classe 2001, si è reso protagonista di un cammino positivo in patria prendendosi il posto da titolare, però difficilmente i ‘Gunners’ decideranno di puntare su di lui, quindi un nuovo addio appare probabile.

Se così fosse, inoltre, potrebbe avvenire un ritorno di fiamma da parte del ‘Diavolo’. Il direttore tecnico Paolo Maldini, dal canto suo, proverebbe ad inserire nell’affare il cartellino di Alexis Saelemaekers – non più centrale nel progetto -, il cui prezzo si attesta sui 15-18 milioni di euro (cifra inferiore non di molto alla valutazione di Saliba). Questa mossa potrebbe, dunque, spazzare via la concorrenza della Juventus, anche se trattare con l’Arsenal non è mai facile, come dimostrano le operazioni Xhaka e Maitland-Niles con la Roma. La pista in questione andrà comunque tenuta d’occhio.