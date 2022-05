L’offerta spiazza Juventus e Roma: si prendono Muriel

Luis Muriel può lasciare l’Atalanta a fine stagione: lo ha chiesto il tecnico, la proposta spiazza Juventus e Roma

Ultime due giornate di campionato, poi calerà il sipario sulla Serie A 2021/2022. Un campionato che ha visto l’Atalanta deludere un po’ le aspettative di inizio stagione.

La squadra di Gasperini è ancora in corsa per un post in Europa, ma il rendimento dei bergamaschi è stato certamente inferiore a quello degli anni scorsi, così come delle aspettative. Una situazione che, come dichiarato dallo stesso allenatore, potrebbe portare ad una rivoluzione in estate. Lo stesso tecnico non è sicuro della conferma, ma è soprattutto la rosa che potrebbe essere molto diversa da quella attuale. Tra i partenti ci sarebbero anche alcuni big come Luis Muriel, in scadenza nel 2023 e cercato da diversi club anche in Serie A. Il suo nome è finito in orbita Juventus, ma anche Mourinho lo vorrebbe con sé alla Roma. Una ipotesi che potrebbe però essere chiusa da una offerta a sorpresa.

Calciomercato Juventus e Roma, per Muriel offerta a sorpresa

Luis Muriel potrebbe lasciare la Serie A e far ritorno in Spagna, dove è già stato, vestendo la maglia del Siviglia. Questa volta è il Villarreal che potrebbe sbaragliare la concorrenza e prendersi il bomber colombiano. Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, Emery avrebbe fatto il nome proprio dell’attaccante dell’Atalanta per il prossimo anno.

Il 31enne, come detto, è tra i candidati a lasciare Bergamo in estate ed ha una valutazione tra i 20 e i 22 milioni di euro. Dalla Spagna parlano di un’offerta del Villarreal di circa quindi milioni di euro, cifra che potrebbe essere sufficiente per avere il via libera dell’Atalanta. Per Muriel quindi potrebbero essere le ultime due partite in Italia: Juventus e Roma sono avvisate, il Villarreal di Emery è pronto a piazzare l’assalto vincente.