La Juve supera la delusione: vende de Ligt e si vendica dell’Inter

La Juventus supera la delusione di coppa Italia e prepara la vendetta: la cessione di de Ligt dà il via libera al colpo dall’Inter

Zero titoli. E’ il ritornello che accompagna da ieri sera i commenti alla finale di coppa Italia tra Juventus e Inter.

Il successo nerazzurro ha decretato il fallimento della stagione bianconera: dopo un decennio di successi, la squadra piemontese chiude l’annata senza alcun trofeo in bacheca.

Tra i calciatori finito sul banco degli imputati per c’è de Ligt, protagonista in negativo della finale contro l’Inter. Il centrale olandese ha causato il secondo rigore nerazzurro e ha compartecipato al primo con Bonucci. Una prestazione che ha fatto riemergere i dubbi sul suo conto, con il futuro che potrebbe essere lontano da Torino. La società riflette, infatti, su cosa fare con l’ex Ajax: puntare ciecamente su di lui o ascoltare eventuali proposte provenienti dall’estero. La linea sembra essere quella di aprire ad un’eventuale cessione se dovesse arrivare una proposta di almeno settanta milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe in parte essere reinvestita piazzando il colpo in casa Inter.

Calciomercato Juventus, via de Ligt: de Vrij il sostituto

Con la maglia della Juventus de Ligt ha mancato la consacrazione e questo potrebbe spingere la società a cedere il difensore olandese. Davanti alla proposta giusta (come detto di almeno settanta milioni) l’addio diventerebbe molto probabile.

I soldi ricavati sarebbero utilizzati per rinforzare gli altri reparti ma anche per dare l’assalto al sostituto che potrebbe arrivare dall’Inter. E’ de Vrij l’obiettivo della Juventus: da un olandese ad un altro con una spesa intorno ai venticinque milioni di euro. L’Inter dal canto suo non vorrebbe cedere alla rivale di sempre un proprio titolare, ma sarebbe quasi costretta a dare il via libera all’operazione qualora il calciatore si impuntasse. Con l’addio di de Vrij, Marotta andrebbe a chiudere l’affare Bremer chiudendo così il triangolo di affare in difesa.