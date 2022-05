Triangolo di mercato clamoroso: la Juve ‘sogna’ il colpo Galactico

La Juventus ha messo nel mirino diversi obiettivi a centrocampo: il punto sulle strategie del club bianconero

Il calciomercato estivo potrebbe riservarci ancor più sorprese rispetto a quello precedente. Il primo grande colpo è stato già ufficializzato, quello di Erling Haaland al Manchester City, ma molti altri potrebbero prendere forma nei prossimi mesi.

A centrocampo potrebbero essere diversi i big in uscita e la Juventus è in ballo per uno di questi. Il nome caldo è quello di Leandro Paredes che è stato accostato spesso anche all’Inter. Il centrocampista del Paris Saint-Germain è diventato un titolare ma ad un anno dalla sua scadenza potrebbe essere sacrificato dai parigini. L’argentino piace molto alla dirigenza bianconera che per rivoluzionare la rosa intende partire proprio dal centrocampo. Il posto di Paredes potrebbe essere preso da Casemiro, intoccabile del Real Madrid di Ancelotti, ma forse non incedibile. Il brasiliano, come riportato da ‘BeSoccer’, è finito nell’agenda del PSG ma a sorpresa si sarebbe inserita proprio la Juventus.

Intreccio a centrocampo: Paredes prima scelta per la Juve

Il PSG ovviamente ha un potere economico maggiore rispetto alla Juventus ma anche i bianconeri starebbero valutando una strategia per arrivare a Casemiro. La ‘Vecchia Signora’ sta anche seguendo da vicino il classe 2000 Aurélien Tchouaméni che è uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Il gioiello del Monaco potrebbe diventare un obiettivo concreto nei prossimi mesi ma Paredes al momento sembra essere la prima scelta per la dirigenza bianconera che, però, deve fare i conti con l’Inter che non intende mollare la presa. L’ex Roma ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra accessibile per entrambe le big di Serie A.