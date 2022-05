Perisic fa tremare l’Inter e attenzione alla corte del PSG

Il PSG di Leonardo potrebbe mettere gli occhi su Ivan Perisic, esterno sinistro dell’Inter in scadenza di contratto dopo le parole di ieri sera nel post finale

La Coppa Italia è dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo essere andati in svantaggio, sono riusciti a ribaltare la partita prima con il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu e poi con la magica doppietta di Ivan Perisic, esterno sinistro croato che sta vivendo un 2022 da assoluto top player.

L’ex giocatore del Borussia Dortmund, nei tempi supplementari della gara, si è reso protagonista di due reti d’autore. Prima il calcio di rigore trasformato magistralmente, poi il sinistro ad incrociare che si è incastrato sotto al sette e sul quale nulla ha potuto Mattia Perin, portiere di coppa della Juventus. Eppure, nonostante la serata di festa e di giubilo, c’è una piccola nota stonata per l’Inter di Simone Inzaghi ed arriva proprio dall’uomo che ha regalato i maggiori acuti, lo stesso Perisic.

Nell’intervista post gara ai microfoni di ‘Mediaset’, Ivan Perisic infatti ha parlato anche del possibile rinnovo contrattuale utilizzando queste parole al vetriolo nei confronti della dirigenza: “Non so ancora nulla. Con i giocatori importanti non si parla all’ultimo momento, dovete sapere anche questo“. Una stoccata che non poteva passare inosservata e che apre diversi scenari in sede di calciomercato anche collegati al mercato francese e, più in particolare, al PSG di Leonardo.

Calciomercato Inter, Perisic può finire al PSG?

Il PSG di Leonardo e Pochettino, che potrebbe vivere una rivoluzione nella prossima estate, è sempre a caccia di talenti e grandi campioni per rinforzare l’organico con un solo obiettivo: la vittoria finale in Champions League. Il club parigino, che dovrebbe perdere Angel Di Maria, anch’egli in scadenza di contratto, potrebbe mettere nel mirino come sostituto proprio Ivan Perisic. L’ingaggio del giocatore croato non sarebbe un problema per il PSG che tenterebbe l’ex Dortmund con un’offerta che al momento l’Inter non può avanzare per ovvie ragioni economiche.