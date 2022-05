Marotta tentato dal due per uno: l’Inter cede Lautaro Martinez

Marotta questa volta è tentato dal due per uno per Lautaro Martinez: l’Inter pronta a dare il via libera alla cessione dell’argentino

Nessun incedibile, il motto in casa Inter è sempre lo stesso. Un ritornello che va avanti ormai dalla scorsa estate e che accompagnerà anche la prossima sessione di mercato.

I nerazzurri hanno le idee chiare: i big possono partire, ma soltanto davanti a proposte davvero allettanti. Ed allora i club interessati sanno già cosa servirà per far sedere Marotta e Ausilio al tavolo di possibili trattative. Di calciatori ambiti nella formazione di Inzaghi non ne mancano di certo: dal trio difensivo (de Vrij, Skriniar, Bastoni) passando per il centrocampo dove Barella piace non poco, arrivando all’attacco. Qui c’è Lautaro Martinez che continua a raccogliere corteggiatori in giro per l’Europa. La Premier League pensa al ‘Toro’, ma anche in Spagna le tre grandi qualche pensierino lo hanno fatto. Ed è proprio nella Liga che l’attaccante argentino potrebbe finire. Soprattutto se dovesse davvero arrivare la proposta di due per uno da Madrid.

Calciomercato Inter, doppia contropartita per Lautaro Martinez

E’ l’Atletico di Simeone a poter bussare alla porta dell’Inter per Lautaro Martinez. I Colchoneros perderanno Suarez, in scadenza di contratto, e vogliono un bomber da inserire nel reparto offensivo. Il ‘Toro’ sarebbe il profilo perfetto ma serve convincere Marotta. I nerazzurri hanno intenzione di sedersi a trattare soltanto davanti ad una proposta da 70-80 milioni di euro, ma da Madrid potrebbe essere proposto un due per uno (più cash) che farebbe cadere in tentazione l’Inter.

Rodrigo De Paul è uno degli obiettivi dei nerazzurri per la prossima stagione e Simeone sarebbe pronto a dare il via libera alla sua cessione. Con l’ex Udinese all’Inter verrebbe proposto anche Stefan Savic, 31enne difensore serbo che potrebbe andare a rafforzare il reparto arretrato. Doppia contropartita ma anche un conguaglio economico per arrivare alla cifra richiesta da Marotta. L’amministratore delegato del club italiano vorrebbe cedere Lautaro Martinez soltanto davanti ad un’offerta economica, ma il due per uno prospettato da Madrid potrebbe spingerlo a dare il via libera.