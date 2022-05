Simeone pesca in Serie A: De Paul nello scambio con la big

Rodrigo De Paul potrebbe tornare in Serie A durante la prossima sessione estiva di calciomercato: Simeone pensa allo scambio con la big

C’è aria di cambiamento in casa Atletico Madrid. La stagione che sta per concludersi non è stata soddisfacente. I ‘Colchoneros’ sono usciti ai quarti di finale dalla Champions e per larghi tratti della Liga hanno seriamente rischiato di non riuscire a qualificarsi alla prossima edizione della Coppa dei Campioni.

Tant’è che, dopo più di dieci anni, la posizione di Simeone comincia davvero ad essere in bilico. Ai piani alti del club spagnolo, infatti, si sta valutando molto attentamente anche l’ipotesi di cambiare la guida tecnica, mettendo in atto una vera e propria rivoluzione. Per il momento, però, non si sono ancora verificati sviluppi concreti in questo senso, col mister argentino che ad oggi resta a Madrid. L’allenatore, nel frattempo, riflette su come migliorare la rosa attualmente a disposizione in vista della sessione estiva di calciomercato, sempre più vicina. A tal proposito, non è affatto da escludere che tenti di inserire in qualche operazione il cartellino di Rodrigo De Paul, valutato sui 30 milioni di euro. L’ex numero 10 dell’Udinese, connazionale di Simeone, non ha brillato nel corso della sua prima annata in Spagna in maglia biancorossa, perciò potrebbe abbandonare la nave a breve.

Calciomercato, Simeone vuole il big dell’Inter: scambio con De Paul o 30 milioni

A tal proposito, attenzione ad un possibile intreccio con l’Inter. Il legame a distanza tra Simeone e la ‘Benemata’ potrebbe avere importanti ripercussioni in ambito di trattative nei mesi a venire. I lombardi, non è un segreto, apprezzano parecchio da tempo il profilo del centrocampista ex Valencia, il cui nome è presente pure nella lista dei desideri di Milan e Juventus, entrambe a caccia di rinforzi per la loro mediana.

Ecco che, stando a quanto si apprende da ‘Interlive.it’, l’Atletico starebbe valutando di proporre il classe ’94 in un affare con Denzel Dumfries. Di recente giravano voci che parlavano, invece, di uno scambio con Joaquin Correa. Ma gli spagnoli necessitano di un ringiovamento per quanto riguarda il ruolo di esterno destro e sembrano aver individuato nell’olandese la priorità, oltre che l’opzione ideale. Non solo De Paul però, i ‘Colchoneros’ pare stiano prendendo in considerazione anche un’offerta cash da circa 30 milioni di euro. Il prezzo dell’ex PSV, invece, si attesta intorno ai 40, ma l’inserimento di De Paul nell’operazione potrebbe convincere direttamente l’Inter.