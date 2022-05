La Juve tenta l’assalto al big: la risposta dell’Inter

La finale di Coppa Italia è stata l’occasione per un incontro tra i presidenti di Juve e Inter: si è parlato anche di calciomercato…

Rivali sul campo – con la seconda finale stagionale che le ha viste affrontarsi per un trofeo, con l’Inter che ha prevalso ancora una volta – bianconeri e nerazzurri si danno battaglia anche sul mercato. Nella storia dei due club non sono però infrequenti anche degli scambi e dei cambi di casacca da una società all’altra. Lo stesso possibile affare Dybala, per quanto l’argentino si libererà a zero, è lì a testimoniarlo.

Nella giornata di ieri i due presidenti, Andrea Agnelli e Steven Zhang – già in ottimi rapporti da sempre – hanno avuto un incontro informale: probabile si sia parlato di come migliorare gli introiti dei top club italaini per evitare di perdere altro terreno nei confronti delle superpotenze del calcio europeo. E di altri temi istituzionali, magari non legato necessariamente alla Superleague, progetto dal quale l’Inter si è staccata da tempo.

Gli intrecci di mercato tra Juve e Inter: il sogno Skriniar e la risposta nerazzurra

Col contratto in scadenza a giugno 2023, e un accordo sul rinnovo che ancora non è stato messo nero su bianco, Milan Skriniar ha attitrato l’interesse di tanti club prestigiosi. Tra questi c’è ovviamente anche la Juve, che sogna lo ‘sgarbo’ ai rivali di sempre. Al di là della beffa nella finale di Coppa Italia, o forse a maggior ragione ora che i nerazzurri hanno battuto nuovamente la Vecchia Signora sul campo. La dirigenza bianconera avrebbe già formulato la sua proposta: respinta al mittente con forza da Marotta e soci.

La Juve vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Arthur Melo per assicurarsi le prestazioni del possente difensore slovacco. L’Inter non ci sta: non ci sono margini di trattativa se l’offerta è questa. Al pari di altri big della rosa nerazzurra, che sono incedibili salvo offerte monstre composte solo da cash, Skriniar non si muove. L’ad Marotta è stato chiaro: solo in caso di proposte irrinunciabili si priverà dei suoi gioielli.