Lewandowski spiazza tutti: l’attaccante ha scelto il suo futuro

Robert Lewandowski lascerà il Bayern Monaco: l’attaccante polacco non sembra essere intenzionato a rinnovare con i bavaresi

Niente rinnovo e addio imminente: sarebbe questa la decisione di Robert Lewandowski, prossimo a lasciare il Bayern Monaco dopo otto anni.

Dopo otto anni potrebbe terminare l’esperienza di Robert Lewandowski con la maglia del Bayern Monaco. Un addio che avrebbe del clamoroso dato che l’attaccante classe ’88 ha legato la sua carriera ai colori della società bavarese, vincendo ben dieci campionati e anche una Champions League.

Arrivato nel 2014 dal Borussia Dormtund, Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco dopo ben otto anni. In questo lasso di tempo, il bomber della Nazionale polacca ha giocato 373 partite con la formazione bavarese, arrivando a mettere a segno ben 343 gol, realizzando anche 72 assist tra Bundesliga e coppe varie.

Calciomercato, Lewandowski lascia il Bayern Monaco

Come riportato dalla Bild, Robert Lewandowski avrebbe informato il Bayern Monaco di non essere intenzionato a prolungare l’accordo in essere con il club. Un contratto in scadenza nel 2023, ma con l’addio che potrebbe consumarsi prima. Già in estate, infatti, l’attaccante classe ’88 potrebbe lasciare Monaco di Baviera. Del resto, le proposte non mancano: occhio, in tal senso, al Barcellona.