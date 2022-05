Formazioni ufficiali Juventus-Inter: Inzaghi stupisce tutti

Juventus-Inter significa molto quest’oggi, non solo per la rivalità. La finale di Coppa Italia serve per dare senso a una stagione

Ci si gioca molto tra Juventus e Inter. I bianconeri vogliono vincere almeno un trofeo stagionale dopo l’eliminazione in Champions e i punti che la distanziano dalla lotta Scudetto. I nerazzurri in attesa del campionato, vuole assicurarsi la Coppa Italia per poi tentare l’impresa del ‘Double’ nazionale.

Allegri e Inzaghi sorprendono nelle scelte. Il tecnico livornese lascia in panchina Morata, mentre l’ex Lazio punta a sorpresa su Darmian, escludendo Dumfries dall’undici titolare.

Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.