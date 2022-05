Champions League, UFFICIALE l’arbitro della finale

L’atto finale della Champions League vedrà affrontarsi Real Madrid e Liverpool: designato ufficialmente l’arbitro della finale

28 maggio ore 21, Stade de France, appuntamento con la storia per Real Madrid e Liverpool, che si affronteranno nella finale di Champions League. Il cammino dei ‘Blancos’ è stato incredibile, soprattutto ai quarti di finale e in semifinale, dove sono arrivate due rimonte last minute contro PSG e Manchester City quando ormai tutto sembrava finito.

Con i ‘Reds’ il tabellone è stato certamente più benevolo, perché dopo aver affrontato l’Inter agli ottavi, hanno trovato di fronte a sé prima il Benfica e poi il Villareal. Come quattro anni fa la finale sarà tra Real Madrid e Liverpool dunque, con i ‘Blancos’ che nel 2018 vinsero 3-1, con le famose ‘papere’ di Karius.

Champions League, Real Madrid-Liverpool sarà diretta da Turpin

Sarà il francese Clement Turpin ad arbitrare la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Quasi 40 anni, ampia esperienza europea, per l’arbitro francese non sarà la prima volta in finale di Champions League. Infatti nella stessa finale tra Real e Liverpool del 2018, Turpin era stato designato come quarto uomo. Dunque dopo aver arbitrato la finale di Europa League lo scorso anno, quest’anno Turpin fa un altro passo in avanti arbitrando la finale della massima competizione europea per club.