ESCLUSIVO | Nunez, il bomber che incanta United e Psg: pronta l’offerta

Uno dei talenti più cristallini del calcio europeo è conteso da tutti i top club del Vecchio Continente: l’offerta monstre è già pronta

Ventidue anni, ventisei gol in ventotto partite della massima serie portoghese e altri sei in dieci gare di Champions League. Nel solco della storia anche recente dei grandi attaccanti uruguaiani, segnatevi il nome di Darwin Nunez da Artigas, al confine con il Brasile. Prima di lui il calcio mondiale si era segnato due nomi, quelli di Suarez e Cavani, entrambi nati nella piccola Salto per scrivere ciascuno una grande storia di bomber.

Cresciuto nel Peñarol, Rui Costa ha speso 24 milioni di euro, la somma più alta della storia del Benfica, per prenderlo dall’Almeria. E pensare che la virata è avvenuta in extremis, quando sembrava che potesse essere Edinson Cavani l’obiettivo del club lusitano. Dopo l’ex centravanti del Napoli e Suarez, in effetti, Nunez è l’attaccante che sta tornando a far sognare l’Uruguay visto che ha cominciato ad affacciarsi ormai da un paio d’anni e sempre più con buona continuità alla nazionale maggiore, dove è destinato a raccogliere il testimone dei due mostri sacri.

Nunez conteso da tutti i top club d’Europa

Il mercato internazionale si è già abbondantemente accorto di Darwin Nunez, che in questo momento è nel mirino del Manchester United. Come raccolto in esclusiva da Calciomercatoweb.it, i ‘Red Devils’ sono pronti a mettere sul piatto l’offerta faraonica che il Benfica si aspetta per il suo attaccante. È una bottega cara per tradizione quella del club lusitano, che non ha fissato un prezzo per l’uruguaiano, ma è molto probabile non voglia scendere troppo sotto gli 80 milioni. Joao Felix, per dirne uno, ha preso la strada dell’Atletico Madrid a fronte dei 120 di clausola pagati dagli spagnoli. Darwin Nunez dovrebbe attestarsi poco sotto quel range.

Sono cifre che non spaventano lo United, come non destano troppa preoccupazione per il Psg, che una volta definito il futuro di Mbappé avrà verosimilmente il problema di doverlo sostituire, se alla fine la pista del Real Madrid prenderà corpo in modo definitivo (e si saprà entro questo mese). Darwin Nunez è un profilo seguito con grande attenzione a Parigi. E bisogna fare attenzione anche al Liverpool che, ricordiamo, a Salah, Mané e soprattutto Firmino tutti in scadenza nel 2023. Se qualcosa dovesse succedere ai Reds, l’attaccante uruguaiano del Benfica potrebbe entrare stabilmente nei radar. Più difficile, con questi parametri di acquisto, pensare al Milan, che pure ha concentrato le sua attenzioni sul bomber del Benfica, ma per il quale Origi continua ad essere la prima scelta anche per fattibilità economica dell’operazione.

Le caratteristiche di Nunez e il suo futuro

Parliamo di un giocatore che per il suo ruolo ha una buonissima fisicità, un ottimo spunto, una straordinaria esplosività in elevazione, un controllo del corpo rispetto alla palla da attaccante di razza. E il senso del gol, stando ai numeri, non si discute. In più, rispetto al ruolo da centravanti puro che aveva nell’Almeria, si è completato, diventando abile nel dialogo con la squadra e nell’attacco degli spazi e della profondità: lo aiuta una straordinaria tecnica eseguirà con grande rapidità.

Insomma davvero un attaccante interessante per il quale il Benfica potrebbe anche non avere fretta di cedere prendendosi un altro anno di tempo (il contratto del ventiduenne uruguaiano scadrà a giugno 2025) per poi arrivare all’estate 2023 con addosso il resto di Grande Europa del calcio che per ora guarda, prende appunti ma non si è ancora fatta viva. Il talento ha ovviamente suscitato anche l’interesse di Inter e Mlan, che però per ora non possono competere con certe cifre. Nel momento in cui dovessero entrare Real, Barça e Bayern, Nunez sarebbe oggetto di un’asta incredibile. Più di quanto non lo sia già ora.