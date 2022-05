Scambio da favola che taglia fuori Inter e Juve: doppia beffa firmata Simeone

Juventus e Inter si affrontano questa sera nella finalissima di Coppa Italia ma un destino di mercato potrebbe accomunarle anche fuori dal campo. La suggestione di scambio

Rivalità eterna quella lega indissolubilmente Juventus e Inter, che questa sera si ritroveranno faccia a faccia per la finalissima di Coppa Italia all’Olimpico, ultimo atto della seconda competizione nazionale. Le due compagini si sono già incrociate in una sfida da dentro o fuori quest’anno in Supercoppa Italiana, col successo dei nerazzurri all’ultimo secondo dei tempi supplementari firmato da Alexis Sanchez. Spesso Inter e Juve sono anche legate dal calciomercato, tra incroci, obiettivi comuni e corsi e ricorsi storici.

Entrambe per la prossima estate vanno a caccia di centrocampisti, e ce ne sono un paio di alto profilo che sono stati accostati sia alla squadra di Inzaghi che a quella di Allegri. Il profilo suggestivo è quello di Sergej Milinkovic-Savic, ancora una volta tra i migliori calciatori in assoluto del campionato di Serie A. Il serbo ha messo a referto la bellezza di 10 gol e 12 assist tra tutte le competizioni quest’anno, certificando ancora una volta un valore assoluto di profilo internazionale.

Calciomercato Juventus e Inter, occhio a Milinkovic-Savic e de Paul: lo scambio che le esclude entrambe

L’ennesimo exploit di Milinkovic-Savic non passa infatti inosservato anche in Europa, dove al netto di Inter e soprattutto Juventus, ci sono diversi club esteri che lo osservano. Dal PSG al Manchester United, fino ad arrivare ad una possibile new entry come l’Atletico Madrid del Cholo Simeone che potrebbe avere una carta intrigante. Per fisico e capacità tecniche il serbo è un calciatore perfetto per l’allenatore argentino, che con la sua dirigenza per provare a convincere Lotito e sbaragliare la concorrenza, soprattutto italiana, potrebbe mettere sul piatto uno scambio con soldi che coinvolga anche Rodrigo de Paul.

Il centrocampista argentino dopo aver fatto benissimo ad Udine non si è ripetuto in Liga, e la Serie A potrebbe essere il terreno di caccia ideale per tornare agli alti livelli che lo avevano fatto finire nel mirino di Juventus ed Inter, società alle quali ancora oggi è spesso accostato. Fermo restando la volontà della Lazio di monetizzare al massimo un possibile addio di Milinkovic, de Paul come contropartita potrebbe essere gradita a Sarri che lo stima sin dai tempi di Udine. Il grande ostacolo è rappresentato però dalle altissime richieste di Lotito.