L’offerta di Guardiola è quella giusta: Juve e Inter alzano bandiera bianca

Le ultime voci di calciomercato parlano di un’offerta di scambio da parte di Guardiola: la proposta può mandare fuori causa Juventus e Inter

La tensione è alle stelle e come potrebbe essere altrimenti d’altronde. Sta per arrivare uno degli appuntamenti più importanti della stagione, che potrà spostare molto sotto tanti punti di vista. Tra poche ore si affronteranno faccia a faccia Juventus e Inter allo stadio Olimpico di Roma, nel match valido per la finalissima di Coppa Italia.

In palio c’è un trofeo che quest’anno assume evidentemente un significato differente, nonostante si tratti di una competizione secondaria. L’annata della ‘Vecchia Signora’, nel suo complesso, è stata fino ad ora alquanto deludente e terminarla con ‘zeru tituli’, come diceva qualcuno che di titoli è pieno in bacheca e potrebbeaggiungerne un altro a breve, non farebbe altro che peggiorare la situazione. La ‘Beneamata’, invece, rischia fortemente di perdere lo Scudetto nella lotta a due col Milan, perciò un successo stasera aiuterebbe di certo a valorizzare il lavoro di Simone Inzaghi. Il tutto è acceso ancora di più dall’eterna storica rivalità che c’è tra bianconeri e nerazzurri, le cui strade si incrociano anche in ambito di calciomercato. Su questo fronte, però, non arrivano buone notizie per entrambe.

Calciomercato, Guardiola offre lo scambio più soldi: allarme per Juventus e Inter

In particolare, le due italiane condividono l’obiettivo Gabriel Jesus – valutato sui 30-35 milioni di euro – per potenziare i propri reparti offensivi. L’approdo già ufficiale di Haaland al Manchester City potrebbe spianare la strada per l’acquisto del brasiliano, ma Guardiola avrebbe altri piani in mente. I ‘Citizens’, infatti, sarebbero intenzionati ad inserire il cartellino dell’ex Palmeiras nell’operazione Frenkie de Jong, centrocampista presente anche nella lista dei desideri di Cherubini.

Dunque, l’idea è avanzare una proposta di scambio al Barcellona, aggiungendo una corposa parte cash da 35 milioni di euro, in modo da soddisfare la richiesta da 70 milioni dei blaugrana per l’olandese. Guardiola apprezza parecchio il profilo di de Jong e l’interesse nei suoi confronti è più che concreto. Questa offerta potrebbe rivelarsi vincente e mandare definitivamente fuori causa Juventus e Inter.