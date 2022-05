Paga la clausola e beffa Juve e Milan: il gioiello sbarca in Europa

Il nuovo talento argentino, finito nelle mire di Juve e Milan, potrebbe approdare in un club che ha deciso di pagare la clausola

Juventus e Milan stanno già muovendo le loro pedine sul fronte europeo del mercato, ma anche il bacino del Sudamerica, tradizionalmente proficuo per i club italiani, è sempre sotto l’occhio vigile delle rispettive dirigenze. Sfumato, soprattutto per il club rossonero, il colpo Julian Alvarez, c’è un altro talento del River Plate che ha smosso l’attenzione di parecchie società del Vecchio Continente.

Tra queste il Benfica, che già deve resistere agli assalti per il gioiello Darwin Núñez, avrebbe deciso di rompere gli indugi. Il centrocampista classe 2001 ha un valore di mercato pari a circa 7 milioni, ma il club de Los Millionarios ha associato una clausola di 20 milioni di euro sul cartellino del suo gioiello. Il club lusitano, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, vorrebbe pagare la clausola da subito. Per anticipare Juve e Milan sul tempo.

Enzo Fernandez verso il Benfica: Juve e Milan beffate

Il talentuoso Enzo Fernandez potrebbe così approdare al Benfica, che rinverdirebbe la straordinaria tradizione di giovani talenti sudamericani che fanno il loro passo in Europa proprio nel club di Lisbona. Il caso, ormai datato, di Angel di Maria, conferma tale linea di condotta sul mercato. Le Aquile sono intenzionate a dare battaglia al Porto nella Primeira Liga portoghese, che quest’anno è stata appannaggio del club di Sergio Conceição.

Bianconeri e rossoneri non sono disposti, per ora, a spendere 20 milioni per accaparrarsi un giocatore che, sebbene prometta veramente tanto, non sembra ritenuto ancora pronto per fare il titolare in un campionato così impegnativo come la nostra Serie A. Le priorità, al momento, sono altre sia alla Continassa che negli uffici di Via Aldo Rossi. A patto di non doversi mangiare le mani tra qualche anno…