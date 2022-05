Juventus-Inter, Inzaghi chiaro in conferenza: “Ecco cosa voglio”

Alla vigilia della finale di Coppa Italia il tecnico dell’Inter e Samir Handanovic si presentano in conferenza stampa con le idee chiare

Domani sera allo Stadio Olimpico di Roma si sfideranno Juventus e Inter per la finale di Coppa Italia. Una rivalità storica che domani sera vedrà affrontarsi due squadre in due condizioni opposte, poiché l’Inter è ancora in lotta con il Milan per la conquista dello scudetto, mentre la Juventus è già certa della qualificazione in Champions League.

In conferenza stampa il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi analizza la partita spiegando: “Essere in finale è un motivo di grande orgoglio. La partita sarà trasmessa in tutto il mondo. È una finale, quindi per me non ci sono ricette ben precise per vincerle, vanno giocate con corsa, determinazione, sapendo che c’è un avversario molto forte di fronte. Dovremo dare il 120% per alzare il secondo trofeo stagionale”.

Juventus-Inter, Simone Inzaghi in conferenza: “Non sarà semplice lasciare fuori il campionato”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa insieme ad Handanovic parla della finale e di quanto potrebbe influire sul campionato: “Ne abbiamo parlato con la squadra. Dobbiamo essere bravi a lasciar da parte il campionato ma non sarà semplice. Avremmo voluto giocare la finale a fine campionato, ma va bene così. Mi sono sempre adeguato e farò sempre così”.

Infine sulla voglia di portare a casa la coppa spiega: “Se vuoi vincere, devi avere fame. Già vedere la Coppa fa venire fame. L’ultima volta che ne abbiamo vista una, l’abbiamo voluta a tutti i costi. Non vincevamo da 10 anni, anche questa manca da molto e ci siamo preparati molto bene”.