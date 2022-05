Juventus-Inter, i convocati di Allegri: sorpresa dall’Under 23

Finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter domani sera all’Olimpico e Allegri svela i convocati con una sorpresa a centrocampo

Manca sempre meno alla grande sfida tra Juventus e Inter nella finale di Coppa Italia che si giocherà domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. Il primo verdetto della stagione arriverà tra due squadre che vivono un momento totalmente opposto. Per quanto possa essere stata poco positiva l’annata della Juventus, la squadra di Allegri arriva con l’obiettivo di portare a casa almeno un trofeo e con la qualificazione in Champions già in tasca.

L’Inter invece arriva dalla rimonta a fatica contro l’Empoli in una lotta scudetto serratissima, ma comunque con la voglia di vincere per un eventuale ‘double’. Alla vigilia del grande match Massimiliano Allegri dirama la lista dei convocati per domani sera, con una bella sorpresa tra i centrocampisti.

Juventus-Inter, i convocati bianconeri: Allegri chiama anche Nicolussi Caviglia

Puntare sui giovani sarà fondamentale sia per il futuro dei club ma anche per il futuro della Nazionale italiana, che vive un momento molto difficile dopo l’esclusione dal Mondiale in Qatar. Chi sembrerebbe voler dare un po’ di fiducia a un giovane è Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, che per la finale di Coppa Italia di domani sera ha riservato una bella sorpresa.

Infatti, tra i convocati per la sfida contro l’Inter, spunta tra i centrocampisti il nome di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista dell’Under 23 classe 2000. Vedremo se poi nel corso della partita per lui potrà esserci anche qualche minuto in campo. Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Chiellini, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Zakaria, Nicolussi Caviglia, Miretti

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Ake