“Ma è entrato?”, Zaniolo finisce sotto accusa

La sconfitta della Roma a Firenze ha scatenato critiche alla prestazione dei giallorossi: anche Zaniolo è finito sotto accusa

Protagonista di una partita scialba, in cui ha prodotto solo due palle gol (di cui una da calcio da fermo) nell’intero match, la Roma à tornata da Firenze a mani vuote. Lo scontro diretto per un posto in Europa League è stato perso dagli uomini di José Mourinho, che hanno dovuto incassare una sconfitta con due gol di scarto che li pone in svantaggio nel confronto con la Viola in caso di arrivo a pari punti.

Al di là del rigore dubbio concesso da Guida in avvio di match – oggetto di feroci critiche da parte del tecnico lusitano dei giallorossi – i capitolini non hanno mai prodotto una vera reazione. Nemmeno coi cambi operati dallo Special One, che nella ripresa ha gettato nella mischia Nicolò Zaniolo, inizialmente tenuto in panchina. L’impatto del numero 22 non è stato di quell indimenticabili, come sottolineato stamane nel corso della trasmissione andata in onda sull’emittente radiofonica ‘Radio Radio’.

Zaniolo finisce sotto accusa: “Ma ha giocato?”

“Nel secondo tempo è entrato Zaniolo… ad un certo momento ho detto: ‘ma è entrato Zaniolo?’. Ha preso una palla che ha tirato fuori, ma ha preso solo quella palla. Mancini ha fatto delle cose ieri sera…Smalling è riuscito a tamponare. La Roma di ieri sera è stata inesistente: se non diciamo questo, facciamo un torto”. Parole e musica di Furio Focolari, che ha analizzato così il match del Franchi tra i Viola e i giallorossi.