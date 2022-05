La Champions League sceglie una nuova formula: ecco cosa cambia

La Champions League ha deciso di cambiare formula: ecco cosa cambia

La UEFA introduce una nuova formula per la Champions League. Dopo le proteste delle leghe europee, l’Uefa ha deciso di rivedere la riforma originaria.

La UEFA ha, quindi deciso di ridurre il numero minimo di gare per partecipante, modificando il sistema di accesso alla competizione. La riduzione riguarda anche le squadra partecipanti alla Champions dal 2024-25 che saranno 36 anziché 32. Inoltre il numero minimo di partite di ogni club partecipante dal 2024-25 saranno 8 anziché 10. Questo per agevolare i club e non togliere troppo spazio ai campionati nazionali.

La nuova formula della Champions League

La revisione alla riforma è diventata ufficiale dopo l’approvazione del comitato esecutivo. Il format passerà quindi da 32 a 36 squadre, unite in un girone unico. Le partite minime per ciascuna squadra passeranno 8 e non più 6 come è adesso. Le prime otto squadre si qualificheranno agli ottavi di finale. Basterà chiudere entro la 24ª posizione per entrare nei playoff a 16 squadre. Un’altra novità importante riguarda il ranking che influirà sul sistema di accesso.

Solo due dei quattro posti in più saranno garantiti in base al ranking Uefa. Il ranking farà riferimento all’ultima stagione, quindi ai risultati nelle coppe europee più recenti e non all’archivio storico del club in questione. I due posti andranno ai due paesi con il coefficiente più alto, Gli altri due posti aggiuntivi spetteranno al quinto paese del ranking Uefa e, per un quinto slot, ai campioni nazionali che non si qualificano direttamente alla competizione.