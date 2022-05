Milinkovic-Savic alla Juventus: il poker accontenta Sarri

La Juventus punta Milinkovic-Savic: il nuovo piano dei bianconeri può convincere Sarri a cedere il gioiello serbo

La Juventus non smette di pensare a quelle che saranno le operazioni di calciomercato che caratterizzeranno l’estate bianconera. Molto cambierà agli ordini di Massimiliano Allegri, reduce da un’annata tutt’altro che esaltante e che ha tutta l’intenzione di riportare la ‘Vecchia Signora’ ai vertici sia in Italia che in Europa. In tal senso, in attesa di provare a concretizzare i prossimi colpi, l’attenzione è tutta rivolta al big match contro l’Inter valido per la finale di Coppa Italia e di scena domani sera.

Tornando al mercato, non è un mistero che Sergej Milinkovic-Savic è uno dei grandi sogni della società torinese per l’anno prossimo. La richiesta della Lazio è di almeno 60-70 milioni per lasciar partire l’ex Genk: per questo motivo la Juventus ha intenzione di provare a infrangere le resistenze di Sarri, con una nuova proposta che può convincere l’allenatore biancoceleste ed il presidente Lotito.

Non solo McKennie: quadruplo sacrificio per Milinkovic-Savic

Weston McKennie può rappresentare la prima pedina che la Juventus è disposta a sacrificare pur di arrivare a Milinkovic-Savic. Il centrocampista statunitense non è però l’unico a poter prendere la strada verso la Capitale. Anche il brasiliano Arthur, già accostato alla Lazio e ormai fuori dai piani di Allegri, può approdare all’Olimpico andando a rimpiazzare proprio il serbo.

Attenzione anche ad un pupillo di Maurizio Sarri. Quel Daniele Rugani che l’allenatore ex Napoli voleva portare già all’ombra del Vesuvio: in tal senso, può essere il perfetto erede di Acerbi. Infine, anche Nicolò Fagioli può finire per vestire la maglia della Lazio.

Il talentino, dopo aver vissuto un’annata da assoluto protagonista coincisa con la promozione della Cremonese in Serie A, può compiere il grande salto e trasferirsi agli ordini di Sarri.