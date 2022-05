Juventus-Inter si accende: il colpo bianconero inguaia Inzaghi

A poche ore dalla finale di Coppa Italia, Juventus-Inter continuano a lavorare sul fronte calciomercato: l’intreccio dalla Spagna

Il club bianconero vuole tornare protagonista anche in campo europeo a partire dal prossimo anno: la dirigenza torinese è al lavoro sempre per colpi suggestivi da affidare a Massimiliano Allegri.

Come svelato dal quotidiano spagnolo, Sport, il Barcellona potrebbe mettere a segno cessioni importanti in vista della prossima stagione: i nomi di Frenkie de Jong e Serginho Dest sarebbero i primi della lista. Così la Juventus potrebbe pensare proprio al terzino blaugrana per rinforzare le corsie esterne della compagine bianconera guidata da Allegri.

Il laterale americano, classe 2000, che si è messo in luce con la maglia dell’Ajax prima del suo trasferimento in Spagna, ha vissuto una stagione altalenante anche a causa di numerosi infortuni che l’hanno costretto a lavorare spesso fuori dal campo. La Juventus potrebbe approfittare di questa situazione sborsando circa 20 milioni di euro.

Calciomercato, il Barcellona pesca il sostituto in Serie A

In Italia, invece, si è messo in luce il laterale olandese dell’Inter, Denzel Dumfries, che potrebbe fare proprio al caso del Barcellona alla ricerca del possibile sostituto di Dest. Cinque gol e cinque assist per il nerazzurro, che ha sostituto alla grande Hakimi dopo la cessione eccellente in estate. Al momento la sua valutazione è cresciuta sempre di più dopo mesi avvincenti a Milano: per strapparlo all’Inter bisognerebbe sborsare circa 40 milioni di euro. Un intreccio di mercato tra bianconeri e nerazzurri con il club catalano protagonista assoluto.