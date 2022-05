Juventus, Di Maria rompe gli indugi: “Ho già un precontratto”

La suggestione Di Maria prende corpo: ora il sogno della Juventus non è più irrealizzabile e può concretizzarsi

La dirigenza della Juventus continua ad interrogarsi su come andrà a sostituire Dybala in vista della prossima stagione. Dopo l’esosa spesa per Vlahovic, difficilmente verrà fatto un altro super investimento nel reparto offensivo. Ecco perchè il mercato dei parametri zero è un’ottima alternativa, soprattutto se tra le possibilità c’è il nome di Angel Di Maria.

Il futuro dell’esterno del PSG è ancora tutto da scrivere. In scadenza di contratto a giugno, con un mondiale, probabilmente l’ultimo, da preparare, ma ancora senza certezze. El Fideo ha provato quindi a fare chiarezza in prima persona, parlando nella trasmissione ‘Todo Pasa’ di ‘Radio Urbana’.

Tra i temi è spuntato anche un presunto precontratto che lega Di Maria e il PSG, ma la sensazione è che il club abbia ben altre intenzioni. Quel che pare certo è che il talento di Rosario abbia intenzione di giocarsi le sue carte nuovamente in Europa.

Di Maria: “Senza la firma cercherò un’altra squadra”

“La mia idea è provare a restare al PSG, anche se dovessi giocare il mio ultimo anno in Europa a Parigi – spiega il campione argentino – ma non so se il club vuole che sia così. Il mio contratto scade a giugno, ma tra le parti c’è già un precontratto. Non so se verrà firmato o meno”. Una sorta di opzione per un’altra stagione, quindi; ma a quanto pare sembra il club stesso non è ancora sicuro sul da farsi.

Per questo Di Maria ha aperto ad un’eventuale nuova esperienza. “Se non arriverà questa firma, cercherò la squadra europea migliore per me e giocarmi il Mondiale. L’idea è fare un altro anno in Europa e poi tornare al Rosario Central. Anche se sappiamo come va il calcio e bisogna vedere anno per anno”.

Un futuro già designato quindi per Di Maria: un altro anno tra i grandi, con in mezzo Qatar 2022, poi il ritorno in patria, dove tutti lo bramano con ansia. “I tifosi mi chiedono di tornare in Argentina e si arrabbiano, ma devono capire che ci sono dei contratti e non è semplice. Sta per arrivare il Mondiale e può essere la mia ultima chance di vincerlo. Quindi è ovvio che ci proverò”. La Juventus continua a seguire attentamente l’evolversi della situazione e mantiene serrati i contatti con l’entourage del calciatore. Se questa firma, come spiega Di Maria, non dovesse arrivare, allora i bianconeri potranno tentare l’affondo decisivo.