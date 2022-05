Ten Hag vuole de Ligt, un big sul piatto: la risposta della Juve

L’arrivo a Manchester del mentore olandese del difensore della Juev scatena le voci di mercato: offetto un big per il pupillo

Dal giorno in cui è stato annunciatom come nuovo tecnico del Manchester United, il nome di Erik ten Hag è stato spesso accostato a quaello di Matthijs de Ligt, il difensore olandese della Juve. Proprio sotto la guida dell’attuale allenatore dell’Ajax, il centrale difensivo è salito alla ribalta del grande calcio, meritandosi il salto nella nostra Serie A a suon di milioni. Per il trasferimento dai ‘Lancieri‘ (85 miliioni) e per il suo ingaggio (8 milioni annui).

De Ligt è costantemente al centro di voci di mercato. Dapprima accostato al Chelsea – poi la pista si è raffreddata data la situazione del club londinese, che però ora è rientrato in corsa – poi al Barcellona e al Bayern Monaco, l’olandese è sempre molto richiesto sul mercato. In attesa di capire cosa voglia fare la Juve, ovviamente negli ultimi tempi si è fatto sotto anche il Manchester United. Per ten Hag, De Ligt rappresenterebbe un segno di continuità rispetto al lavoro fatto assieme nell’Ajax.

Ten Hag mette sul piatto Varane per de Ligt

Indiscrezioni riportate dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’ riferiscono della volontà del club inglese di mettere sul piatto il cartellino di Raphael Varane, protagonista di una stagione sottotono (per usare un eufemismo) alla sua prima esperienza in Premier League. Il tecnico olandese è disposto a tutto pur di (ri)avere tra le proprie fila il suo pupillo: anche un sacrificio come quello di privarsi del difensore olandese sarebbe visto come appropriato pur di vincere le resistenze del club bianconero.

Tuttavia, stando agli ultimi aggiornamenti sulla situazione, il club bianconero non sarebbe disposto ad accettare la proposta della dirigenza dei Red Devils. Alla Continassa vige sempre la linea di cedere eventualmente de Ligt solo in caso di un esborso cash della controparte. Non meno di 75-80 milioni è il prezzo fissato per il giocatore oranje. Nessuno vuole registrare una sanguinosa minusvalenza nell’ipotetica trattativa per il passaggio del difensore al Manchester United.