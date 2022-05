Colpo di scena, salta l’affare: “Dybala non va all’Inter”

L’aggiornamento sulla trattativa di mercato tra l’Inter e Dybala; Roma e Milan seguono con attenzione gli sviluppi assieme all’Atletico

Si percepisce sempre più intenso il calore che filtra dalla finestra di calciomercato, nonostante questa non sia ancora ufficialmente aperta. Numerosi club hanno intrapreso contatti diretti soprattutto con i profili a parametro zero in uscita, proprio come l’Inter con Dybala.

La dirigenza nerazzurra aveva espresso il proprio desiderio di chiudere nel breve termine, ma le pressioni sul fantasista argentino sono tante e meritano la dovuta attenzione. Nelle ultime ore, il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni ha così dichiarato nel corso della trasmissione ‘Tiki Taka’: “Dybala non va all’Inter, al momento ci sono state solo delle telefonate tra Marotta e il suo agente Antun“.

Calciomercato: Roma, Milan e Atletico all’arrembaggio su Dybala

La rivelazione spiazza non poco i tifosi interisti, mentre giova a dismisura Roma e Milan che avevano mostrato un pizzico di interesse sugli sviluppi della trattativa. Ad essere in lista d’attesa c’è anche l’Atletico Madrid di Simeone, una delle destinazioni per le quali lo stesso numero dieci aveva pianificato un’eventuale trasferimento. Resta viva, però, l’intenzione di rimanere entro le mura amiche della penisola italiana, dove ormai vive stabilmente da diversi anni e la sente come una seconda casa.