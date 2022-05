“Così danneggia il calcio”: scoppia la polemica durante Fiorentina-Roma

Scoppia la polemica durante il primo tempo della gara tra Fiorentina e Roma, ultimo match valido per la 36esima giornata di campionato

Match teso e delicato quello tra Fiorentina e Roma all’Artemio Franchi. La ‘Viola’, in caso di sconfitta, uscirebbe definitivamente dalla corsa per l’Europa, quindi l’appuntamento questa sera è di quelli da non sbagliare. I toscani, non a caso, sono partiti forte, portandosi avanti di due gol in undici minuti.

La prima marcatura è stata realizzata da Nico Gonzalez. L’argentino ha sbloccato la sfida al 5′ segnando su un calcio di rigore – procurato da lui stesso -, che ha però generato non poche polemiche. Presunto fallo di Karsdorp al limite dell’area, l’arbitro Guida decide di assegnare il penalty dopo un on field review e ciò scatena l’ira dei giallorossi e dei tifosi.

Fiorentina-Roma, la furia dei tifosi si abbatte su Guida: scoppia la polemica

Le proteste accese sono dovute al fatto che l’intervento è stato alquanto leggero, perciò il provvedimento è ritenuto da molti eccessivo. Lo stesso Luca Marelli, sulle frequenze di ‘Dazn’ si è detto “perplesso, il contatto c’è ma è minimo. Guida concede il vantaggio, quindi secondo lui c’era infrazione. Il rigore mi sembra decisamente eccessivo e fuori luogo“. Numerosi sostenitori si sono sfogati sui social a seguito della discutibile decisione del direttore di gara. Ecco alcuni esempi su Twitter.

Il var, se usato così, danneggia il calcio #FiorentinaRoma — andre♈ (@_andreacioffi_) May 9, 2022

Che velocità ad andare al Var. Complimenti. Ennesimo scempio.#FiorentinaRoma — Federico Laser (@ellesupersonic) May 9, 2022

Più che rigore era simulazione caro arbitro #FiorentinaRoma — Emanuele Trevisi (@ematr_86) May 9, 2022

E pure Guida verrà sospeso. #FiorentinaRoma — Kula Kittesen (@Kula_Kittesen) May 9, 2022

Il rigore più ridicolo che abbia mai visto assegnare dai tempi del Var. Così la moviola perde di senso.#FiorentinaRoma — Roberto Maida (@RobMaida) May 9, 2022

Guida non vedeva l’ora. Stava già godendo. Marelli: “Sono perplesso”. Pensa noi.#FiorentinaRoma — Carlo Cimini (@car_cimini) May 9, 2022