Sgarbo a Inter e Milan: il Napoli si vendica con il colpo dalla Serie A

Il Napoli supera Inter e Milan per il talento della Serie A: colpo di mercato per l’estate

Il Napoli a due giornate dalla fine è definitivamente fuori dalla lotta scudetto, dopo una stagione comunque positiva e a tratti spettacolare. Il primo anno di Spalletti può dirsi positivo ma dall’anno prossimo serviranno acquisti mirati per competere con maggiore convinzione.

Il Napoli a breve perderà Lorenzo Insigne e non è ancora chiaro se Dries Mertens rimarrà. Perdere giocatori di questo calibro obbliga De Laurentiis a intervenire in maniera seria e concreta sul mercato. Il Napoli ha messo nel mirino un centrocampista che ormai da diversi anni milita in Serie A fornendo prestazioni di alto livello. Si tratta di Mattias Svanberg, classe ’99 svedese. Il centrocampista del Bologna è cresciuto molto sotto la guida di un maestro come Sinisa Mihajlovic e quest’anno ha realizzato 3 gol e 3 assist fino a questo momento.

Il Napoli punta Svanberg: anticipo su Inter e Milan

Il Napoli ha puntato Svanberg per rinforzare il centrocampo, sfruttando il contratto in scadenza dello svedese nel 2023. Il Bologna se non riuscirà a trovare l’accordo per il rinnovo, sarà costretto a venderlo in estate, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Anche Inter e Milan hanno puntato il giovane talento nativo di Malmo ma il Napoli è pronto a contrastare le due squadre milanesi, quasi come una vendetta per l’esclusione sul campo dalla lotta scudetto. Il Napoli si prepara ad affondare il colpo e a offrire circa 16-18 milioni di euro, cifra richiesta dal Bologna per lasciarlo andare.