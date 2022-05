Scelta fatta per Luis Alberto: grande rifiuto e decisione presa

Da panchinaro ad inizio stagione ad un giocatore totale con Maurizio Sarri: Luis Alberto è pronto per prendere una nuova decisione

Il centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, è stato nuovamente protagonista con un gol da urlo contro la Sampdoria. Ora il suo futuro è sempre incerto.

Ad inizio stagione lo stesso spagnolo non è stato utilizzato con continuità da Maurizio Sarri per poi essere un titolare inamovibile. In questa stagione Luis Alberto ha segnato cinque gol realizzando ben 12 assist vincenti ai propri compagni: nell’ultima sfida ha gonfiato ancora una volta la rete con un’azione personale da urlo.

A gennaio è stato vicinissimo anche alla cessione, ma poi le dinamiche all’interno dello spogliatoio sono cambiate. Il feeling con Sarri è cresciuto sempre di più, come riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, ed ora non avrebbe intenzione di lasciare la Lazio per un’altra big d’Italia, come la Juventus.

Calciomercato, Luis Alberto suggestione per la Spagna

Lo stesso giocatore della Lazio andrebbe via soltanto per un possibile ritorno in Spagna visto che è molto legato alla sua terra. Ora il suo futuro è sempre incerto, ma il suo rapporto con Sarri è migliorato tantissimo con la titolarità acquisita nel corso dei mesi. Ora la Lazio cercherà di qualificarsi in Europa per provare così un’altra avventura entusiasmante con la guida dell’allenatore toscano. Lo stesso Sarri è vicinissimo al rinnovo con il club biancoceleste, ma chiederà conferme dal punto di vista del calciomercato con acquisti mirati per la prossima stagione. Luis Alberto sarebbe intenzionato così a restare per provare a conquistare nuovi successi con la Lazio.