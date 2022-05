Klopp accelera e supera tutti: Juventus ko per il colpo a centrocampo

La Juventus continua a sognare il colpo a centrocampo, ma Jurgen Klopp accelera e anticipa i bianconeri e il Real Madrid

Calciomercato estivo che scalda i motori in attesa dei tre mesi infuocati estivi. Durante la finestra estiva per i trasferimenti la Juventus sembrerebbe intenzionata a continuare la rivoluzione già iniziata in inverno con l’acquisto di Dusan Vlahovic e gli addii importanti di Kulusevski e Bentancur.

I reparti da rinforzare per la Juventus saranno sicuramente diversi e i bianconeri sembrerebbero aver messo nel mirino un giovane talento che ha attirato l’interesse di molti top club europei. A superare tutti sarebbe però il Liverpool, pronto a mettere a segno il colpo.

Calciomercato Juventus, sfuma Tchouameni: Liverpool in vantaggio su tutti

La Juventus sogna il grande colpo a centrocampo in estate, dopo che a gennaio ha sorpreso tutti con l’acquisto di Dusan Vlahovic per rinforzare l’attacco. Infatti i bianconeri avrebbero messo nel mirino da tempo Aurelien Tchouameni, centrocampista di proprietà del Monaco classe 2000 che con il suo talento ha incantato mezza Europa.

Adesso il centrocampista francese sarebbe pronto a fare il grande salto in una big, ma la Juventus sembrerebbe non essere in pole position. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Madrid Zone’, i due club favoriti per l’acquisto di Tchouameni sarebbero Real Madrid e Liverpool, ma in particolare sarebbe la squadra di Klopp in vantaggio su tutti per il giovane talento francese. Dunque Juventus più indietro rispetto alla concorrenza per il colpo a centrocampo.