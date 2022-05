Juventus, dall’Inghilterra la svolta: doppio colpo a zero

La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione e prosegue nella caccia ai colpi a parametro zero: doppio approdo dalla Premier League

Missione Coppa Italia, per la Juventus, per provare a dare un senso alla stagione. Contro l’Inter i bianconeri si giocano la possibilità di vincere un trofeo e proseguire in tal senso nella ‘striscia’ inaugurata nel 2011/2012. Rinfrescare la bacheca darebbe aiuterebbe sicuramente il gruppo di Allegri a provare a rilanciarsi al meglio nella nuova annata.

Ma le fortune dei bianconeri, in ottica di un nuovo rilancio scudetto, passeranno necessariamente dal mercato. Molte le idee della dirigenza per accontentare Allegri, diversi i nomi che cambieranno, probabilmente, tra la rosa attuale e quella futuro. Di certo, c’è che occorre una squadra più funzionale alle idee dell’allenatore, in termini di qualità e quantità. Bisognerà muoversi con attenzione sul mercato delle trattative, cercando di mettere a segno operazioni che economicamente siano sostenibili. In tal senso, la strategia rimane quella di provare a rivolgersi ai parametri zero.

Juventus, non solo Pogba: doppia mossa dallo United

E il doppio colpo potrebbe arrivare dall’Inghilterra, a centrocampo. Il reparto che più ha bisogno di un profondo restyling. Resta vivo il sogno Pogba, che lascerà un Manchester United in disarmo e senza Champions, in scadenza di contratto. L’ingaggio del francese rimane oneroso, ma si punta sulla sua volontà di tornare a Torino per provare a ridurlo sensibilmente. Sempre dallo United, altro destinato all’addio a zero è Matic, il serbo che per tanto tempo è stato richiesto da Allegri. Il ‘Daily Star’ scrive, per lui, di un possibile ingaggio da 4,5 milioni a stagione e di un bonus corposo alla firma, da 12 milioni. Una doppia operazione che potrebbe davvero cambiare il volto alla mediana bianconera.