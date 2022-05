Juventus, il ‘due per uno’ che spiazza tutti in attacco

La Juventus ribalta le strategie per il reparto offensivo, porte girevoli in attacco e il doppio colpo per i nuovi partner di Vlahovic

Si avvia alla conclusione per la Juventus una stagione difficile, le cui contraddizioni si sono condensate tutte nella sconfitta contro il Genoa. I bianconeri incamerano alla fine il piazzamento minimo per la Champions League, ma dovranno riflettere con attenzione sulle mosse sul mercato in vista della prossima annata, per ripartire a grandi livelli. Intanto, c’è ancora da disputare la finale di Coppa Italia per provare a dare lustro e un senso al primo anno del nuovo ciclo di Allegri in panchina.

Dopodiché, sarà il momento di mettere mano alla rosa per migliorarla, secondo i dettami dell’allenatore, e risolvere alcune criticità. Come si è notato anche nelle ultime partite, Vlahovic, se non assistito adeguatamente, non può incidere e risolvere i problemi tutti da solo. Il supporting cast del serbo sarà argomento fondamentale. La certezza, è che andrà via Dybala. Le posizioni di Morata e Kean sono invece sotto esame. Ma i bianconeri potrebbero, a sorpresa, prendere una decisione in grado di cambiare tutto.

Juventus, dietrofront improvviso per Morata: adesso cambia tutto

A lasciare, a sorpresa, potrebbe essere Morata. E non perché Allegri non creda in lui, anzi. Ma si starebbe facendo largo, anche per motivi economici, la possibilità di trattenere Kean. Difficile trovare un accordo con l’Everton per la cessione e dunque per ‘sfuggire’, il prossimo anno, all’obbligo di riscatto. Al tempo stesso, l’Atletico Madrid probabilmente non si convincerà ad abbassare il prezzo del riscatto di Morata. Per il quale il Barcellona continua a premere. E proprio con i blaugrana, potrebbe crearsi un intreccio a sorpresa. Dalla Catalogna, in uscita c’è Depay, vecchio obiettivo dei bianconeri, e potrebbe essere proprio lui, a questo punto in modalità low cost, a raggiungere Torino.