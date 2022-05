Proposta sul tavolo: la Juve tenta l’affare con l’Inter

L’antipasto della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter è al sapore di calciomercato. Obiettivo bomber

Il menù della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter sarà ricchissimo. A partire dell’antipasto al sapore di calciomercato. La proposta che può arrivare sul tavolo bianconero è di quelle clamorose, come altrettanto clamorosa sarebbe una trattativa e la chiusura di essa.

Come noto, per la prossima stagione la società presieduta da Andrea Agnelli punta a regalare ad Allegri anche un vice Vlahovic. In sostanza una alternativa valida e credibile al bomber serbo appannatosi nelle ultime settimane. Della ‘necessità’ bianconera ne è ovviamente a conoscenza pure l’entourage di Andrea Pinamonti, che sabato ha ‘spaventato’ il ‘Meazza’ e quell’Inter detentrice del suo cartellino. Nonostante la grande stagione a Empoli, migliore per certi versi di quella di Scamacca che i dirigenti interisti hanno scelto da tempo per l’eredità di Dzeko, il classe ’99 ha scarissime speranze di entrare nei piani futuri di Inzaghi e soci. Diciamolo senza paura di smentite, non ne ha proprio e per questo è in vendita.

La Juventus lo stima da tempo e potrebbe provarci in maniera concreta, puntando sull’ambizione del centravanti di giocare per una big. E se questa big non può essere l’Inter, perché mai non la Juve…

Calciomercato Juventus, Pinamonti dall’Inter: la richiesta ‘speciale’ di Marotta

Nemmeno stiamo a spiegarli gli ostacoli di una operazione fra le due rivali storiche del calcio italiano, seppur i rapporti tra Agnelli e Zhang siamo eccellenti. Quelli tra Marotta e lo stesso numero uno bianconero, invece, non esistono. Tra le due parti la distanza potrebbe essere fin da subito incolmabile, tra possibile offerta non superiore ai 12-15 milioni e una richiesta – ‘speciale’ per la Juve – da almeno 30.