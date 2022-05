Juve, all-in sulla giovane promessa: Inter e Milan ko

La Juventus punta forte sul giovane talento francese, anticipando la concorrenza di Inter e Milan

La Juventus monitora sempre attentamente il mercato dei giovani. Con l’arrivo di Cherubini e Arrivabene si è virato su una linea più ‘green’ e sostenibile, che punta ad abbassare notevolmente il monte ingaggi.

Il nome nuovo per il mercato è Hugo Ekitike. Classe 2002, attaccante del Reims, piace a mezz’Europa per la sua capacità di incidere e di essere un giocatore a tutto tondo. Grande fisicità (1,90) e fiuto del gol lo contraddistinguono, ma l’abilità di svariare su tutto il fronte offensivo da centravanti atipico lo rende davvero speciale.

Non è un caso che su di lui si siano posati gli occhi di Bayern Monaco e Newcastle. In Italia, invece, piace principalmente a Inter, Milan e Roma, ma ora si è fatta sotto anche la Juventus. In estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato.

Ekitike piace a tutti: il suo futuro

I numeri messi a referto da Ekitike sono sintomatici degli apprezzamenti che sta ricevendo. Nove gol in campionato sino a febbraio, quando è stato costretto ad uno stop per un infortunio alla coscia. Una media di circa un gol ogni due partite, a soli diciannove anni in Ligue-1.

Il suo valore si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro, cifra ancora alla portata anche dei top club italiani. La Juventus sembra decisa a puntarci, soprattutto se Kean o Morata dovessero partire. Il futuro dei due attaccanti è ancora un rebus: se lo spagnolo rientra nei piani bianconeri, l’ex Everton non sembra aver convinto Allegri, ma su di lui pesa un obbligo di riscatto oneroso.

Tra qualche settimana, quando i campionati saranno terminati, si potrà sapere di più sul futuro di Ekitike.