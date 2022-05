L’Inter vuole 80 milioni: il big può dire addio

L’Inter pianifica le prossime mosse di mercato: l’addio sarà inevitabile, due big in cima alla lista di Marotta

Il successo sull’Empoli tiene vive le speranze dell’Inter di Simone Inzaghi che continua a sperare in un passo falso del Milan per conquistare il secondo scudetto consecutivo. Il campionato resta tutt’ora apertissimo mentre all’orizzonte si avvicina sempre di più la finale di Coppa Italia contro la Juventus, mercoledì prossimo. Vincere aiuta a vincere ma dal campo al calciomercato il passo è breve èd in casa nerazzurra si valutano le prossime operazioni da concretizzare durante l’estate.

La lista degli obiettivi in entrata resta fitta anche se molto dipenderà dagli addii. Ed è in questo senso che le casse nerazzurre necessiteranno di almeno una cessione illustre, per rimpolparsi e permettere a Marotta di agire anche con la firma di nuovi innesti di peso. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, si proverà a trattenere ad ogni costo Skriniar, Brozovic e Barella, ricercati da diverse grandi squadre negli ultimi mesi.

Super offerta, ora si può: addio Inter

Destino, tuttavia, probabilmente diverso per altre due gioielli di Inzaghi. L’idea di Beppe Marotta sarebbe quella di incassare almeno 70-80 milioni da una cessione illustre a partire da giugno. Se tale offerta dovesse effettivamente essere recapitata presso la sede dell’Inter, allora Lautaro Martinez potrebbe effettivamente dire addio al calcio italiano. Atletico Madrid e non solo, il ‘Toro’ per la giusta offerta sarebbe destinato a partire.

Attenzione, però, perchè il bomber argentino (23 reti e 3 assist in 46 presenze) non è il solo tra i ‘cedibili’ al giusto prezzo. Anche Alessandro Bastoni rappresenta uno dei profili che, con almeno 70 milioni sul piatto, verrebbe ceduto senza troppi problemi. La strategia è già tracciata, dunque, dai vertici nerazzurri.

In caso di offerte allettanti per uno tra Bastoni e Lautaro Martinez, l’Inter non potrà opporsi: l’addio sarebbe inevitabile.