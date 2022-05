Calciomercato Inter, assalto a Barella: il Real Madrid ha deciso

Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, attira l’attenzione di diversi club europei: il Real Madrid ha preso una decisione

L’Inter continua a credere nello scudetto, e fa bene a farlo visto che il sorpasso momentaneo nei confronti del Milan è arrivato, in attesa del match del Bentegodi tra rossoneri e Verona. Nel frattempo la stagione sta per terminare e il calciomercato estivo è alle porte e bisogna ragionare sia sugli obiettivi per rinforzare la rosa che alle cessioni per finanziare il calciomercato.

A mettere il mirino in casa Inter è il Real Madrid, che sembrerebbe aver puntato Nicolò Barella per rinforzare il proprio centrocampo. I ‘Blancos’ avrebbero preso una decisione definitiva sull’assalto al centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana.

Calciomercato Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi: il Real Madrid rinuncia a Barella

Il calciomercato estivo potrebbe vedere Barella al centro dei desideri di diversi club europei. Con l’Inter infatti il centrocampista è cresciuto molto diventando un vero e proprio top player. Tra i club che avrebbero messo nel mirino il numero 23 dell’Inter ci sarebbe anche il Real Madrid, che per la prossima stagione si prepara a mettere a segno colpi importanti.

Nel frattempo però arriva una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo all’Inter. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Madrid Zone’, il Real Madrid avrebbe deciso di non intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo, così automaticamente avrebbe deciso di levare dalla lista degli obiettivi anche Nicolò Barella.