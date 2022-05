Torino-Napoli 0-1, Ruiz blinda il terzo posto: Insigne ipnotizzato da Berisha

Il Napoli esce con tre punti in tasca dalla trasferta contro il Torino grazie al gol di Fabian Ruiz: Insigne si fa parare il rigore da Berisha

Nonostante lo scudetto sia ormai definitivamente sfumato, il Napoli conquista tre punti importanti contro il Torino per lasciare dietro la Juventus e blindare il terzo posto. A regalare il gol della vittoria è Fabian Ruiz, che in area trova una deviazione che spiazza Berisha, con il pallone che passa sotto le gambe del portiere.

Una partita difficile da sbloccare per la squadra di Spalletti, contro un avversario molto ben organizzato difensivamente. All’ora di gioco Mertens subisce in area di rigore il fallo di Izzo e dopo il check del Var Prontera fischia calcio di rigore. Dagli undici metri però Insigne si fa ipnotizzare da Berisha, che para il penalty. Come detto la zampata vincente viene da Fabian Ruiz, che un quarto d’ora dopo segna il gol vittoria in contropiede. Dunque terzo posto blindato a più quattro dalla Juventus a due giornate dal termine del campionato di Serie A.