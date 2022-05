Lazio-Sampdoria 2-0: record Luis Alberto, blucerchiati ancora in ombra retrocessione

Partita ai poli opposti per Lazio e Sampdoria, grandi meriti a Luis Alberto che offre il decimo assist della stagione e segna

Sia Lazio che Sampdoria sono entrate in campo con la determinazione di chi è ancora in corsa per raggiungere il proprio obiettivo, ma per i blucerchiati non è andata come avrebbero voluto. I biancocelesti si sono dimostrati superiori nella gestione del possesso, nel numero delle occasioni create ed ovviamente in quelle realizzate.

La partita si apre in equilibrio ma la Lazio spinge sull’acceleratore con l’obiettivo di insaccare al più presto il pallone alle spalle di Audero. Buono l’approccio di Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, ma il merito maggiore va a Luis Alberto al suo decimo assist stagionale per la testa di Patric su calcio piazzato (1-0). Per il centrocampista spagnolo si tratta della terza stagione in doppia cifra per numero di occasioni create in favore dei compagni di squadra, l’ennesimo numero da record. Poche e ininfluenti le circostanze favorevoli ai blucerchiati.

La Lazio stuzzica la Roma, Sampdoria a rischio retrocessione

Il secondo tempo ha visto ancora una volta sostanziale supremazia territoriale della Lazio con le incursioni di Lazzari e Zaccagni, ma soprattutto con la rete di un ispiratissimo Luis Alberto che sfrutta l’imbucata in area prima di battere Audero. Qualche altro tentativo mette in ginocchio la Samp, che tenta di strappare un gol sul finale col palo stampato da Quagliarella. La gara termina sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa, in sorpasso sulla Roma nell’attesa del posticipo che vale la qualificazione in Europa League. I giochi si fanno piuttosto duri per la Sampdoria, invece, ancora in zona ombra per la retrocessione. Vincere da qui alla fine è parola d’ordine.