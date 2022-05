UFFICIALE, Chelsea venduto: via libera Inter e Juventus

Un cambio repentino con l’annuncio ufficiale arrivato nella notte: il Chelsea è stato venduto, ora si sblocca tutto anche sul fronte mercato

Roman Abramovich ha detto ufficialmente addio al Chelsea con la cessione arrivata nella notte: la nota del club inglese sul sito ufficiale.

Una scelta obbligata per l’imprenditore russo, Roman Abramovich, che ha dovuto optare per la cessione del Chelsea dopo l’invasione russa in Ucraina viste le problematiche per gli affari all’estero. Così nella notte è apparso un comunicato ufficiale sul sito dei “Blues dove il Chelsea ha ufficializzato la trattativa per la cessione del club alla cordata guidata da Todd Bohely, co-proprietario dei Los Angeles Dodgers.

C’è stata già la firma del contratto con il passaggio di consegne che avverrà ufficialmente a fine maggio con tutte le autorizzazioni previste da parte del Governo inglese.

Chelsea, si sblocca anche il calciomercato

L’operazione si è conclusa con un valore di circa 5 miliardi di euro: 2,5, inoltre, saranno utili per l’acquisto delle azioni dei Blues e il ricavato sarà donato su un conto bancario congelato nel Regno Unito per donare tutto in beneficenza. Infine, 1,75 miliardi saranno investiti per lo stadio, Accademy, squadra femminile e Chelsea Foundation.

In questo modo sarà sbloccato anche il calciomercato per quanto riguarda la sessione estiva con possibili cessioni ed acquisti da urlo. Su tutti, sarebbe in bilico il futuro del centrocampista italo-brasiliano, Jorginho, che è stato accostato anche alla Juventus. Tanti profili interessanti anche per l’Inter, che potrebbe così avere la meglio in estate con acquisti top per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, che punta a vincere nuovamente lo Scudetto.