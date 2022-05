Piombano sul top player: l’offerta che frega due volte la Juve

La big starebbe valutando l’acquisto di un top player in estate e avrebbe già in mente un’offerta da proporre: doppio allarme per la Juventus

Marassi e il Genoa si confermano entità scomode per la Juventus. In più occasioni, infatti, i bianconeri hanno perso punti tra le mura di quello stadio contro il ‘Grifone’ e ieri abbiamo perfino assistito ad una grandiosa rimonta. Al 95esimo l’arbitro assegna calcio di rigore ai rossoblù per fallo ingenuo di De Sciglio su Yeboah in area. Sul dischetto si presenta capitan Domenico Criscito, che riscatta il pesantissimo errore di settimana scorsa e batte con freddezza Szczesny.

Una disfatta che certamente non aiuterà in vista dell’importantissima finale di Coppa Italia con l’Inter, in programma mercoledì 1 maggio. Le perplessità sul lavoro svolto da Massimiliano Allegri inevitabilmente restano, nonostante la società riponga totale (o quasi) fiducia nel nuovo percorso alla guida del tecnico livornese. Un trofeo rialzerebbe senza dubbio il livello di fiducia nell’ambiente, a maggior ragione considerando l’avversaria della ‘Vecchia Signora’. Ma in ogni caso per tornare grandissimi bisognerà passare necessariamente dal calciomercato. La rosa andrà sistemata e migliorata in estate e nei pensieri della dirigenza, tra le altre cose, c’è anche ovviamente il centrocampo.

Calciomercato, offerta del Barcellona per Verratti: Juve ko due volte

La lista di Cherubini è lunga: si va dai sogni alle piste più percorribili. Un profilo che la Juventus apprezza da tempo è quello di Marco Verratti del PSG. Stando a quanto si apprende da ‘Mundo Deportivo’, però, sull’ex Pescara sarebbe piombato il Barcellona. Si tratterebbe di un affare quasi impossibile, poiché i parigini non vogliono assolutamente privarsi di colui che è diventato ormai una bandiera per loro. I costi, poi, sono tutt’altro che accessibili: valutazione da 60-70 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2024) e 9 milioni di euro netti di stipendio.

Ma i blaugrana potrebbe comunque fare un tentativo offrendo ai francesi il cartellino di Frenkie de Jong, il cui prezzo è uguale o simile a quello di Verratti. L’olandese, che percepisce 8 milioni di euro netti a stagione, è un altro obiettivo della Juventus per la mediana. Se questo scenario ipotetico divenisse realtà, i bianconeri si vedrebbero costretti a rinunciare a ben due desideri in un colpo solo. Ma è bene sottolineare che l’operazione in questione appare assai complicata da realizzare.