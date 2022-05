Stroncatura clamorosa in casa Juve: “Peggior acquisto di sempre”

Un’altra serata completamente da dimenticare in casa Juventus: sconfitta a Genova con una prova incolore per il bianconero

La Juventus perde in casa del Genoa dopo il vantaggio iniziale di Dybala: punti d’oro in ottica salvezza per la compagine ligure che cercherà a tutti i costi di raggiungere la permanenza in Serie A.

Tanti errori nei minuti finali con un errore incredibile da parte di Moise Kean, schierato dal primo minuto da Massimiliano Allegri. Davanti alla porta l’attaccante italiano ha clamorosamente calciato fuori, quasi a porta vuota: poco dopo il Genoa guadagna un calcio di rigore, trasformato poi da Mimmo Criscito per il 2-1 definitivo.

Calciomercato Juventus, Kean ha deluso tutti

Così lo stesso giornalista Fabio Ravezzani ha espresso il suo punto di vista sull’acquisto di Moise Kean, arrivato negli ultimi giorni di calciomercato estivo dopo l’addio di Cristiano Ronaldo: “Il peggior acquisto di sempre”. Poi ha aggiunto: “Errori gravi di strategie di mercato negli ultimi due anni. Kean è un giocatore che ha acquistato per 38 milioni di euro, un errore tragico di valutazione, ma il rischio era ben presente. Lo conoscevano già, sapevano che avesse limiti caratteriali e così l’aveva ceduto in Premier League all’Everton”.

Lo stesso attaccante della Juventus ha svelato anche di voler giocare di più rispettando sempre le scelte dell’allenatore Massimiliano Allegri. Ora il suo futuro tornerà in bilico dopo l’arrivo in estate.