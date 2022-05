Inter-Empoli 4-2, Lautaro ruggisce due volte: sorpasso al Milan

L’Inter trema nel primo tempo andando sotto 0-2 contro l’Empoli. Lautaro si scatena e trascina i nerazzurri alla vittoria: sorpasso al Milan

Quanta fatica per l’Inter nell’anticipo della 36esima giornata contro l’Empoli, che nel primo tempo si spaventa ma poi tira fuori il carattere e conquista i tre punti che valgono il sorpasso momentaneo sul Milan, in attesa del match di Verona.

Inizio da incubo per la squadra di Inzaghi che dopo mezz’ora si ritrova sotto 0-2 a San Siro, subendo le reti prima dell’ex Pinamonti e poi di Asllani. Da qui i nerazzurri tirano fuori la grinta e la voglia di vincere il secondo scudetto consecutivo e già nel primo tempo la pareggia. Prima è l’autogol sfortunato di Romagnoli, poi con il gol del bomber argentino Lautaro Martinez. Nella ripresa è ancora il ‘Toro’ a farsi trovare pronto in area e a mettere a segno la doppietta che completa la rimonta. Nei minuti finali Alexis Sanchez, subentrato proprio a Lautaro Martinez, mette a segno il gol del definitivo 4-2. Inter che non molla mai e va a più uno sul Milan in attesa del match dei rossoneri contro il Verona.

Inter-Empoli 3-2: tabellino e classifica

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Dimarco, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez, Correa. All. S. Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Zurkowski; Pinamonti All. Andreazzoli

Marcatori: 5′ Pinamonti (E), 28′ Asllani (E), 40′ aut. Romagnoli (E), 45′ e 64′ Lautaro (I), 94′ Sanchez (I)

CLASSIFICA Serie A: Inter* punti 78, Milan 77, Napoli 70, Juventus 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli* 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa 25, Venezia 22.

*Una partita in più