Inzaghi scaricato, la sentenza durante Inter-Empoli: cosa sta succedendo

Arriva la sentenza su Simone Inzaghi durante Inter-Empoli, match che ha visto soffrire non poco i nerazzurri nel corso del primo tempo

Tanta sofferenza nei primi 45 minuti di gara. L’Inter è andata perfino sotto di due gol contro l’Empoli di Andreazzoli, rendendosi protagonista di un inizio horror. L’ex Pinamonti ha letteralmente gelato San Siro al 5′ battendo Handanovic e portando i suoi in vantaggio.

Poco dopo l’attaccante serve una gran palla in area e Zurkowski la insacca di potenza, ma l’arbitro Manganiello annulla per fuorigioco dopo un check col Var. Il raddoppio arriva al 28esimo a firma Asllani, che stoppa il lancio di Fiamozzi e lascia partire un diagonale che non lascia scampo al difensore sloveno.

Inter-Empoli, tifosi infuriati con Inzaghi: “Così è da esonero”

Nella seconda metà del primo tempo, la ‘Beneamata’ ha reagito riuscendo a riportare in equilibrio la sfida grazie allo sfortunato autogol di Romagnoli e a Lautaro. Ma l’approccio non è andato giù a molti tifosi, che si sono letteralmente scatenati sui social prendendo di mira, tra gli altri, Simone Inzaghi. I supporters non hanno apprezzato come il mister piacentino abbia preparato questa partita e c’è anche chi si è sbilanciato chiedendo il suo esonero. Di seguito alcuni esempi su Twitter.

Inzaghi io ti voglio bene ma se mi prepari sti approcci sei da esonero — ClaudioR (@ClaudioR__) May 6, 2022

Inzaghi, a casa subito !!! — Franco Aletti (@francoaletti1) May 6, 2022

Simone Inzaghi 😠 — Rodrigo Gallegos Valenzuela (@Roidrigo) May 6, 2022

La grinta di Inzaghi e paragonabile ad un palloncino sgonfio — Steffy85 (@lookingTheSky85) May 6, 2022