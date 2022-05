Morata e l’erede di Alex Sandro: super intreccio con la Juve protagonista

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus sarà grande protagonista anche del prossimo calciomercato estivo

Una delle priorità della Juventus per la prossima stagione è il terzino sinistro. Alex Sandro non è ritenuto più all’altezza anche dallo stesso Allegri. Piazzare altrove il classe ’90 brasiliano sarà però tutt’altro che semplice visto che il suo stipendio tocca i 6 milioni di euro netti.

Agenti e intermediari ‘legati’ ai bianconeri hanno comunque già iniziato a muoversi con l’obiettivo di trovare una nuova squadra all’ex Porto. Non è escluso che terreno fertile possano trovarlo a Madrid, sponda Atletico che secondo alcuni rumors sta trattando la cessione di Renan Lodi al Newcastle per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Il laterale sbocciato nell’Athletico Paranaense è uno dei nomi più caldi proprio per il post Alex Sandro, ma in casa Exor non c’è alcuna volontà di esporsi così tanto dal punto di vista finanziario per il suo cartellino. E così Lodi può davvero intraprendere la strada verso Newcastle del fondo PIF, al quale l’Atletico ha già venduto Trippier lo scorso gennaio. Alex Sandro il suo possibile erede, con Cherubini e soci che potrebbero provare a utilizzarlo come merce di scambio per il riscatto di Morata. I bianconeri puntano a un grosso sconto sui 35 milioni pattuiti due anni fa e il brasiliano può essere molto utile in tal senso.

Calciomercato Juventus, dalla Germania l’erede di Alex Sandro

Ma chi poi al posto di Alex Sandro? Sfumando Lodi, le attenzioni de ‘La Vecchia Signora’ potrebbero virare nuovamente su Emerson Palmieri il cui riscatto da parte del Lione è tutt’altro che certo. L’italo-brasiliano, che ovviamente non rientrerebbe nei piani futuri del Chelsea, gradirebbe molto far ritorno in Serie A. Va però detto che la dirigenza juventina potrebbe puntare anche a qualche profilo più giovane e con un potenziale maggiore. Per esempio su Borna Sosa, 24enne croato alto 187cm e molto bravo nei cross (Vlahovic sarebbe contentissimo del suo arrivo…) grazie al suo mancino preciso e potente. Accostato anche all’Inter, per lui lo Stoccarda potrebbe volere almeno 25-28 milioni di euro.