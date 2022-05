Niente Juve per Di Maria: destinazione clamorosa

Spunta una nuova clamorosa destinazione per l’esterno argentino in fuga dal PSG, beffata la Juventus

Con Dybala in uscita ed un rifacimento strutturale di modesta entità sulla trequarti, la Juventus non ha ancora scelto il profilo ideale da affiancare a Vlahovic e il rientrante Chiesa. Tra i tanti nomi in lista d’attesa c’è soprattutto quello di Angel Di Maria, esterno 34enne dalla grande intelligenza e piedi sopraffini, in uscita dal PSG a parametro zero la prossima estate.

Dopo che il rapporto con la dirigenza parigina si è raffreddato ed il rinnovo di contratto non pervenuto, quello con la Juventus pareva essere il percorso migliore per unire qualità individuali ad un progetto saldo improntato sulla vittoria della massima competizione europea. Sebbene le parti sono state davvero vicine al completamento dell’affare, nelle ultime ore – come riportato dagli spagnoli di ‘Don Balon’ – si sarebbe infilato di prepotenza il Benfica.

Di Maria fa ritorno al Benfica, Juventus beffata

Lisbona è stata la casa del calciatore argentino per tre lunghe annate intercorse tra il 2007 ed il 2010, ed il Benfica è stato di fatto la rampa di lancio che lo ha portato ad ascendere tra gli astri più talentosi del panorama calcistico mondiale. Di Maria ha espresso il suo apprezzamento per un eventuale ritorno, a seguito della notizia sulla probabile partenza di Darwin Nunez verso la Premier League. In questo scenario, la Juventus resterebbe beffata sul più bello e dovrebbe tentare l’affondo altrove per chiudere il cerchio di attaccanti a propria disposizione.