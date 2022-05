Tentativo dalla Premier ma ha scelto l’Inter: firma in arrivo

Il calciomercato dei nerazzurri si avvicina ad una svolta: nonostante le insidie inglesi, la firma è già programmata

La stagione dell’Inter è vicina ad un punto di svolta. Archiviata la gara con l’Empoli, adesso per la squadra allenata da Simone Inzaghi è tempo di pensare alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. In attesa di conoscee se e come lo scudetto si tingerà di nerazzurro, il prossimo obiettivo stagionale passerà dalla sfida alla squadra di Allegri. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per la ‘Beneamata’ è tempo di valutare le mosse che rinforzeranno la rosa nerazzurra.

Non solo le entrate tra i pensieri di Marotta e Ausilio: l’Inter dovrà risolvere alcuni dei nodi legati ai big già a disposizione di Inzaghi. Da de Vrij in scadenza tra un anno a Skriniar corteggiato da diverse grandi società sparse per l’Europa, fino all’attacco. Attenzione, però, perchè una delle pedine di Inzaghi che negli ultimi mesi è stato vicino a partire potrebbe restare ancora a Milano.

Inter, la firma è imminente: le cifre

Chi continuerà con ogni probabilità a vestire la maglia dell’Inter è Ivan Perisic. L’esterno croato, 33 anni, è corteggiatissimo da diverse società inglesi. La Premier League chiama, con West Ham, Aston Villa e altre società anche se la volontà dell’Inter e di Perisic è chiara: si continuerà insieme.

La firma del rinnovo contrattuale di Perisic arriverà al termine dell’attuale stagione, a giochi ormai compiuti. Pronto un nuovo accordo a 4 milioni di euro per le prossime due stagioni, con scadenza fissata al 30 giugno 2024.

Perisic, tra campionato e coppe, in questa stagione ha segnato 7 reti e firmato 8 assist in 45 presenze con la maglia dell’Inter.