Lo ha chiesto il nuovo allenatore, incontro Dybala: Marotta trema

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe non essere ancora scritto: dalla Premier sounta una pretendente che fa tremare l’Inter

Come tutte le telenovele che si rispettino, anche il rebus sul futuro di Paulo Dybala appare lontano dalla conclusione ufficiale. Certo, l’Inter appare in vantaggio, forte di un buon accordo che il giocatore avrebbe accettato, riservandosi però di attendere eventuali altre offerte (migliori sul piano dell’ingaggio e dell’ambizione del club) dall’estero. Detto fatto, qualcosa si sarebbe mosso proprio nelle ultime ore.

Con l’agente della Joya che si è affannato a chiarire che il suo assisitito non abbia ancora sottoscritto alcun accordo con qualsivolgia squadra, la destinazione del fantasista balla tra l’approdo sicuro (l’Inter appunto) e il sogno di accasarsi in un club di grande tradizione, con un grande progetto e anche con uno stipendio da vero top player. Il che, ovviamente, non guasta mai. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Mombiano, si starebbe per concretizzare un incontro che potrebbe essere decisivo per stabilire il futuro dell’ormai quasi ex numero 10 bianconero.

Dybala, irrompe ten Hag: United all’assalto della Joya

“Sui tabloid inglesi si è parlato di Newcastle, ma è un nuovo e incredibile abboccamento con il Manchester United che fa breccia. Pare che ci sarà un incontro, anche se nulla è dato sapere sulle reali intenzioni del Manchester United. Ronaldo andrà via, perché la prima conditio di CR7 è quella di giocare in un club che sia dentro alla Champions League e allora ten Hag vorrebbe rifare l’attacco. Proprio ten Hag avrebbe chiesto allo United di fare un confronto e avere informazioni su Paulo Dybala“. Parole e musica del suddetto Mombiano, che lancia così nell’etere una nuova e affascinante possibilità per l’attaccante argentino.

Non si escludono dunque clamorosi colpi di scena: l’Inter, che pareva certa del fatto suo, resta alla finestra un po’ timorosa che le sirene inglesi – notoriamente ricche – possano far breccia nell’animo del pupillo di Beppe Marotta. Spazio per un rilancio nerazzurro tecnicamente non ci sarebbe: e comunque non basterebbe per pareggiare un’offerta inglese sulla falsariga di quella fatta per altri top players già approdati dalle parti dell’Old Trafford. La telenevola è appena all’inizio: le prossime puntate devono ancora andare in onda…