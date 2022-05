Inzaghi può vederli da vicino: ecco il doppio colpo da 20 milioni

L’Inter di Simone Inzaghi può analizzare oggi con attenzione i profili di Fabiano Parisi e Kristian Asllani, gioiellini dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli: le ultimissime di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Empoli di Aurelio Andreazzoli già salvo per continuare ad inseguire il sogno scudetto.

Una vittoria stasera potrebbe mettere pressione al Milan di Stefano Pioli in attesa del match dei rossoneri in programma domenica sera a Verona contro l’Hellas di Igor Tudor. Un duello serrato che potrebbe arrivare fino all’ultima giornata questo fra le milanesi che, nel frattempo, non stanno perdendo tempo in sede di calciomercato in vista della prossima stagione. Anche nell’Empoli di Andreazzoli ci sono degli osservati speciali per i dirigenti nerazzurri a partire da un giocatore di proprietà della Beneamata: Andrea Pinamonti. Il bomber classe 1999 sta facendo benissimo e vorrebbe una riconferma nell’organico dell’Inter il prossimo anno, ma attenzione a possibili scambi o obiettivi dall’estero.

Non solo, altri due nomi sono potenzialmente molto interessanti per il futuro dell’Inter. Stiamo parlando di Kristian Asllani, regista giovanissimo di origini albanesi già finito nel mirino anche del Milan e della Juventus, e Fabiano Parisi, esterno sinistro anch’egli nei radar di tutti i top club italiani. L’Inter vorrebbe anticipare la concorrenza sui due talenti del club toscano magari assestando un doppio colpo che possa sbaragliare le velleità delle società rivali.

Calciomercato Inter, doppio colpo dall’Empoli: i dettagli

Asllani e Parisi sono quindi due nomi molto caldi per l’Inter di Inzaghi che, per arrivare ai loro profili, potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Un doppio colpo in prospettiva potenzialmente di altissimo livello con l’Empoli che però non sembrerebbe troppo intenzionata a volersi privare dei suoi due gioiellini per una valutazione inferiore ai 20 milioni di euro.